Как отмыть смеситель и плитку в ванной до блеска: 3 полезные лайфхаки

Откройте для себя простые и эффективные методы достижения чистоты в ванной комнате без лишних хлопот. UAportal подготовил 3 лайфхака, которые являются действенными и не требуют больших затрат.

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Уксус

Раствор уксуса и воды в равных частях следует смешать в пульверизаторе, распылить на смеситель и кафель, после чего необходимо оставить его на несколько минут. После этого его можно протереть тряпкой из микрофибры. Поверхности следует промыть водой и вытереть чистой тряпкой, чтобы на них не осталось разводов.

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Сода

Из пищевой соды и воды следует создать пасту, которая понадобится для чистки смесителя и плитки, чтобы устранить грязь и стойкие пятна. Мягкая абразивность эффективно действует, не причиняя никакого вреда поверхностям. После тщательной промывки водой нужно отполировать с помощью мягкой ткани до глянцевого блеска.

Лимонный сок

Разрежьте лимон пополам, окуните в соль и используйте для чистки смесителя и плитки. Содержащаяся в лимоне кислота эффективно удаляет пятна от жесткой воды и минеральные отложения, а соль добавляет к этому еще и скрабирующие свойства. После этого поверхность ополосните водой, а затем протрите салфеткой из микрофибры.

Напомним, что UAportal подготовил несколько простых советов, которые помогут быстро и эффективно очистить ванную. Понадобятся пищевая сода, уксус и лимонный сок.

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