Как отмыть стеклянную поверхность, не оставив разводов: 3 эффективных лайфхака

Очистка варочной стеклянной поверхности может быть непростой задачей, ведь вы хотите, чтобы она была безупречно чистой. Хотя традиционные методы могут не справиться с этой задачей, UAportal рассказал о трех необычных лайфхаках, которые обеспечат эффективный и приятный результат.

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Средство для мытья стекла

Универсальное средство эффективно справляется с жиром и грязью на стеклянных поверхностях. Однако для более стойких загрязнений, таких как копоть или жир от приготовления пищи, этого средства может быть недостаточно. В таких случаях перед применением моющего средства следует воспользоваться профессиональными чистящими средствами.

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Таблетки для посудомоечных машин

Как ни странно, но таблетки для посудомоечной машины могут являться ценным ресурсом для удаления жира со стеклянной варочной поверхности. Растворите в теплой воде и нанесите жидкость на поверхность.

Затем губкой или тряпкой осторожно протрите грязь и жир. В завершение тщательно протрите варочную поверхность мягкой и чистой тряпкой, чтобы избежать разводов.

Уксус

Доступное и эффективное решение для борьбы с грязью на стеклянной варочной поверхности – уксус. Одним из преимуществ является то, что он обычно оставляет минимальное количество разводов, придавая вашей варочной поверхности первозданный вид.

Ранее UAportal писал о различных природных методах, позволяющих быстро, эффективно и с минимальным количеством продуктов ароматизировать вашу кухню после жарки или приготовления пищи. Ведь эти стойкие запахи могут задерживаться на длительное время.

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