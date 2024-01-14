Как отмыть тональный крем из одежды без стирки: 4 эффективных средства

UAportal рассказал о нескольких эффективных методах удаления пятен от тонального крема из одежды без стирки. Эти советы помогут избавиться от стойких загрязнений.

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Хозяйственное мыло

Чтобы удалить тональный крем без стирки, сначала нужно соскоблить излишки крема с одежды с помощью ложки или ножа. Затем нанесите небольшое количество мыла непосредственно на загрязненный участок и осторожно вотрите его чистой тряпкой. Оставьте на несколько минут, затем промойте участок холодной водой.

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Средство для снятия макияжа

Еще один эффективный метод удаления тонального крема из одежды без стирки – применение жидкости для снятия макияжа. Небольшое количество можно нанести на загрязненный участок и аккуратно промокнуть чистой тряпкой. Оставьте его на несколько минут, а затем протрите влажной тряпкой.

Медицинский спирт

Для удаления пятен тонального крема из одежды без стирки можно использовать медицинский спирт. Нанесите небольшое количество спирта на загрязненный участок и оставьте на несколько минут. Затем промокните пятно чистой тряпкой. Процесс можно повторить при необходимости.

Уксус

Рекомендуется смешать равные части уксуса и воды, затем нанести раствор на загрязненный участок. Чистой тряпкой аккуратно нанесите смесь на пятно и оставьте на несколько минут. Промойте участок холодной водой и продолжайте процесс, пока пятно не исчезнет.

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