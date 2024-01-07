Как отполировать кухонную раковину без использования химии: Полезные лайфхаки

UAportal подготовил нетрадиционные, но эффективные способы, которые помогут отполировать мойку кухни без использования химии. Мы рассмотрим эти эффективные лайфхаки для достижения блестящей чистоты.

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Уксус и пищевая сода

Полировку кухонной раковины без использования химических средств можно добиться, создав пасту из равных частей пищевой соды и воды. Пасту следует втереть в раковину, а затем опрыскать дистиллированным белым уксусом. Дав смеси зашипеть в течение нескольких минут, ее следует смыть горячей водой.

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Лимонно-солевой скраб

Еще один эффективный лайфхак для полировки кухонной раковины состоит в том, чтобы разрезать пополам лимон, погрузить его в соль и использовать как натуральный скраб. Кислотность лимона помогает расщеплять пятна, а соль придает абразивную силу. После чистки раковину следует промыть горячей водой, чтобы она стала блестящей и чистой.

Оливковое масло и салфетка из микрофибры

После того как мойка очищена, ей можно придать окончательный блеск, отполировав ее оливковым маслом и салфеткой из микрофибры. Небольшое количество масла следует нанести на тряпку, а затем круговыми движениями отполировать раковину до блеска.

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