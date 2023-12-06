Как отпугнуть ворон от своего участка: простые советы

Вороны часто могут стать проблемой для владельцев участков. UAportal подготовил три лайфхака, которые помогут удержать этих птиц подальше.

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Блестящие предметы

Одним из лайфхаков для отпугивания ворон является использование блестящих предметов и шумовых устройств. Птицы легко пугаются громких звуков и ярких вещей, поэтому можно развесить компакт-диски или колокольчики вокруг своего участка.

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Использование чучел

Еще один практический совет – установка чучел. Разместите по всему участку, убедившись, что они видны с разных углов. Присутствие чучел может обмануть ворон, заставив их думать, что на участке присутствует человек, и таким образом держать их подальше от участка.

Муляжи хищников

Вороны инстинктивно боятся хищников, таких как совы и ястребы. Поэтому можно разместить муляжи этих хищных птиц на видном месте, что заставит их дважды подумать, прежде чем приближаться к этой территории.

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