Как отстирать белые носки: 3 полезные лайфхаки

Белые носки часто теряют свой цвет и привлекательность уже после первого использования. UAportal рассказал, что существуют эффективные методы, которые помогут удалить из них грязь, пот и всевозможные пятна.

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Лимонный сок или кислота

Наполните тазик водой и добавьте 1-2 столовых ложки лимонной кислоты или лимонного сока. Окуните носки в эту смесь и оставьте на 1-2 часа. По истечении времени просто тщательно прополощите носки.

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Столовый уксус

Возьмите тазик, налейте в него 1 литр воды и добавьте 1 чайную ложку уксуса. Оставьте носки в этом растворе на 1 час. После этого прополощите носки и постирайте их вручную или в стиральной машине, чтобы полностью восстановить их белье.

Аспирин

Растолчите таблетку аспирина, пока не получите 1 чайную ложку порошка. Растворите его в 1 литре воды. Положите носки в раствор и оставьте на 2-3 часа. По истечении времени тщательно прополощите носки и постирайте их вручную или в стиральной машине.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки.

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