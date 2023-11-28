Как отстирать кухонные полотенца от устаревших пятен: эффективные лайфхаки

UAportal подготовил лайфхаки о том, как отстирать кухонные полотенца. Для этого вы можете пользоваться народными методами.

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Быстрое замачивание в уксусе

Один из эффективных советов для стирки кухонных полотенец с устаревшими пятнами – это быстрое замачивание в уксусе. Наполните тазик или раковину теплой водой и добавьте 1 стакан белого уксуса.

Размешайте раствор, чтобы он равномерно распределился. Окуните полотенца в смесь и оставьте их примерно на 30 минут.

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Пищевая соль

Еще один лайфхак для стирки кухонных полотенец – использование пищевой соды. Посыпьте соду непосредственно на загрязненный участок полотенца.

Легкими движениями вотрите соду в ткань, чтобы она проникла в каждое волокно. Оставьте соду примерно на 15 минут, чтобы она расщепляла пятна и поглощала стойкие запахи.

Лимонный освежитель

Для натурального и освежающего способа стирки кухонных полотенец воспользуйтесь лимонным соком. Выжмите сок лимона в миску или таз, наполненный теплой водой. Окуните полотенца в лимонно-водный раствор примерно на 1 час.

Напомним, что регулярная стирка полотенец необходима также и для сохранения нашего здоровья. UAportal подготовил советы, как правильно ухаживать за полотенцем.

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