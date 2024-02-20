Как отстирать пятно от соевого соуса из одежды: Полезные советы

Выведение пятен от соевого соуса с одежды может быть сложной задачей, но с помощью правильных методов ее можно эффективно выполнить. От использования натуральных ингредиентов, которые можно найти на кухне, до применения коммерческих средств – UAportal рассказал, как это сделать.

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Предварительная обработка жидким стиральным порошком

Одним из эффективных методов удаления соевого соуса с одежды является предварительная обработка загрязненного участка жидким стиральным порошком. Промокните загрязненный участок чистой тканью, чтобы удалить излишки соевого соуса. После нанесения моющего средства оставьте его на загрязненном участке минимум на 5-10 минут, а затем постирайте изделие в обычном режиме.

Раствор белого уксуса

Еще один полезный совет для удаления пятен от соевого соуса с одежды – создание раствора белого уксуса. Смесь одной части белого уксуса с двумя частями воды можно нанести на загрязненный участок чистой тканью. Раствор оставляют на несколько минут, после чего одежду можно постирать в обычном режиме.

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Паста из пищевой соды

Для борьбы со стойкими пятнами от соевого соуса эффективным является создание пасты из пищевой соды. Пасту можно приготовить, смешав три части пищевой соды с одной частью воды, и нанести непосредственно на загрязненный участок. Затем ее осторожно втирают в ткань и оставляют на 15-20 минут, после чего смывают.

Смесь лимонного сока и соли

Натуральное и эффективное пятновыводящее средство – смесь лимонного сока и соли. На пятно от соевого соуса насыпают большое количество соли, а затем выжимают на соль лимонный сок. Смесь оставляют на несколько часов, после чего прополаскивают вещь холодной водой, а затем стирают в обычном режиме.

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