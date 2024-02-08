Как отучить кота царапать мебель: 4 эффективных метода

Владельцы домашних животных часто сталкиваются с проблемой, когда коты царапают мебель. UAportal рассказал об эффективных способах решения этой распространенной проблемы.

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Установите когтеточку

Один из эффективных способов остановить кошку от царапания мебели – обеспечить ее большим количеством когтеточек. Убедитесь, что они достаточно прочные и высокие, чтобы кот мог полностью вытянуться во время царапанья. Разместите когтеточки возле мебели, которую любимец склонен царапать, и поощряйте его использовать их с помощью игрушек и лакомств.

Используйте отпугивающие спреи или ленты

Еще один полезный подход – использование отпугивающих спреев или двусторонних липких лент на мебели. Коты обычно не любят запах цитрусовых, поэтому спреи с этим ароматом могут удержать их от царапанья. Двусторонний скотч на мебели также может предотвратить их царапанье, поскольку животным не нравится ощущение липкости на лапах.

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Регулярно подстригайте когти вашего любимца

Важно поддерживать здоровье когтей вашей кошки, регулярно подстригая их. Обязательно используйте специальные инструменты и будьте осторожны, чтобы не навредить животному. Если вы не знаете, как это делать, обратитесь к ветеринару или профессиональному грумеру, чтобы он продемонстрировал правильную технику.

Обеспечьте физическую и умственную стимуляцию

Коты часто царапаются от скуки или из-за нехватки физической и умственной стимуляции. Займите их игрушками, интерактивными играми и конструкциями для лазания, чтобы уменьшить вероятность того, что они будут царапать мебель.

Коты считаются одними из самых загадочных домашних животных и имеют множество примет и поверий, связанных со своим присутствием. Многие приметы связаны с поведением кошек.

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