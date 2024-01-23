Как оживить увядшую орхидею: 5 эффективных советов

Орхидеи, известные своей выносливостью, однако иногда могут увянуть, если за ними не ухаживать должным образом. Однако даже в таких случаях есть способы оживить эти цветы. UAportal рассказал, что если своевременно выявить признаки замедления роста, можно применить следующие пять эффективных методов, чтобы спасти орхидею.

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Оцените корни

Осторожно извлеките орхидею из горшка и осмотрите ее корни. Если вы заметили зеленые или белые корни, это свидетельствует о возможности возрождения растения.

Создайте оптимальную влажную среду

Поместите орхидею в контейнер с мхом, чтобы предотвратить рост грибка и создать благоприятные условия влажности. Начните с добавления чистой воды в контейнер, заполнив его на 5 см, и удалите все засохшие корни. Положите орхидею поверх мха, чтобы корни соприкасались, и поставьте контейнер у окна.

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Отделяйте и ухаживайте за новыми побегами

Как только ваша орхидея начнет пускать побеги, листья и корни, пришло время отделить новые части от старых. Переместите их в небольшой сосуд с водой и живым мхом, что обеспечит идеальную среду для дальнейшего роста.

Пересадка

Когда новые побеги продолжают активную фазу роста, возникает необходимость пересадить орхидею в новый горшок. Убедитесь, что растение имеет хорошо развитые, крепкие зеленые или белые корни и несколько ярких зеленых листьев.

Правильное размещение и температура

Найдите для восстановленной орхидеи место на восточной или, если необходимо, на западной стороне, поддерживающей оптимальный рост. Поддерживайте температуру примерно 24 градуса по Цельсию днем и не ниже 18 градусов по Цельсию ночью.

Напомним, мы уже писали, что запрещено производить при выращивании орхидеи.

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