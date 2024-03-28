Как перекись водорода применить в быту: интересные способы

UAportal рассказал о различных возможностях использования перекиси водорода в повседневной жизни. От гигиены полости рта до ухода за одеждой, он предлагает разные практические применения.

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Рецепт ополаскивателя для полости рта

Эффективный домашний ополаскиватель для полости рта можно создать, смешав 1 часть перекиси водорода с 1 частью воды. Этим раствором следует полоскать полость рта в течение минуты, чтобы уничтожить вредные бактерии и освежить дыхание. Следует соблюдать осторожность, чтобы не проглотить смесь, и использовать ее только один раз в день.

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Раствор для пятновыводителя

Перекись водорода можно использовать в качестве мощного пятновыводителя с поверхностей и тканей. Для стойких загрязнений можно нанести на пятно смесь из 1 части хозяйственного мыла и 2 частей перекиси водорода. Оставьте на несколько минут, затем потрите загрязненный участок и промойте водой. Этот раствор эффективен для удаления пятен от вина, крови и пищи, а его мягкий состав делает его пригодным для деликатных тканей.

Натуральный раствор для мытья овощей

Домашнее средство для мытья овощей можно приготовить, смешав 1 столовую ложку перекиси водорода с 3 стаканами воды. Фрукты и овощи следует замочить в этом растворе на несколько минут, чтобы удалить грязь, пестициды и бактерии. После замачивания важно тщательно промыть водой.

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