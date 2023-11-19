Как пересадить комнатные растения, чтобы не навредить им

Пересадка цветов в горшках – важный этап поддержки здорового домашнего сада. Однако важно действовать с осторожностью, чтобы не причинить растениям вреда. В этой статье UAportal дает советы, как эффективно пересадить домашние цветы, обеспечив им лучший рост.

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Избегайте распространенных ошибок

Важно избегать пересадки зимой и осенью, поскольку эти сезоны обычно соответствуют периодам спячки или обильного цветения растений. Когда цветок находится в состоянии покоя или сосредоточен исключительно на росте, нарушение его привычного режима пересадкой может создать лишние проблемы и повлиять на общее состояние растения.

Кроме того, очень важно воздерживаться от пересадки больных растений или пораженных насекомыми-вредителями. Перемещение его в новые горшки может привести к их гибели. Поэтому лучше вылечить растение, прежде чем пересаживать.

Время и способ

Определение идеального времени для пересадки зависит от типа растения. Молодые растения могут нуждаться в ежегодной пересадке, чтобы обеспечить им достаточное пространство для роста. Более зрелые растения обычно пересаживают каждые два года.

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Следует обратить внимание на быстрое высыхание почвы, образование комков, корни занимают все пространство горшка, растение поднимается над уровнем почвы или корни торчат через дренажные отверстия. Если вы заметили эти признаки – время для пересадки.

Процесс пересадки

Пересадка комнатных цветов производится по простой процедуре. Сначала аккуратно вытащите растение из старого горшка, стараясь не повредить корни. Если есть плесень или наличие вредителей, аккуратно отряхните почву. Затем острым ножом аккуратно обрежьте гнилые или поврежденные части корней и присыпьте их измельченным древесным углем, чтобы способствовать заживлению.

Затем поместите растение в новый горшок, надежно придерживая его, и засыпьте свежей почвой. После пересадки лучше подождать 2-3 дня, прежде чем поливать растение. Слегка опрыскивайте листья, если они поникли.

Напомним, некоторые виды растений могут быть опасны для людей и животных в доме.

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