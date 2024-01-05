Как пиво может помочь в быту: Три интересных лайфхака

Пиво обладает большим потенциалом, чем просто напиток. Раскрытие его необычных способов применения может разнообразить вашу повседневную рутину, и даже опытные хозяйки могут быть удивлены этими лайфхаками. UAportal рассказал о трех нетрадиционных способах использования пива в вашем доме.

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Полировка деревянных поверхностей

Деревянные поверхности придают элегантности и изысканности любому помещению, но требуют надлежащего ухода. Несмотря на доступность полировальных средств, добиться удовлетворительных результатов порой бывает непросто. Однако можно только намочить тряпку в пиве и осторожно отполировать деревянную поверхность. И это непременно даст отличный результат.

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Выведение пятен на ковре

Чтобы вывести пятна на ковре, не всегда нужно немедленно брать специальные шампуни или чистящие средства. Вместо этого попробуйте смазать стойкое пятно пивом. Смочите им губку и обработайте загрязненный участок, мягко потирая его.

Уход за волосами

Хотите иметь сильные, густые и здоровые на вид волосы? Смешайте пиво с вашим обычным шампунем и обильно нанесите. Смойте смесь и продолжайте свой обычный уход за волосами.

Напомним, мы писали об еще одном интересном китайском лайфхаке, который поможет легко избавиться от пыли в квартире.

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