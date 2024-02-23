Как почистить утюг без особого труда: Три эффективных лайфхака

Существуют простые и эффективные способы очистки утюга без лишних хлопот. UAportal более подробно, как поддерживать надлежащее состояние техники.

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Лимонный сок

Сначала смешайте в небольшой миске равные части лимонного сока и воды. Затем обмакните в смесь мягкую ткань и осторожно потрите ею поверхность подошвы утюга. После этого утюг можно протереть влажной тряпкой и дать ему высохнуть, прежде чем использовать ее снова.

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Соль

Утюг следует установить на самую высокую температуру без подачи пара, а на лист пергаментной бумаги насыпать соль. После этого аккуратно трите утюг по соли на бумаге до тех пор, пока соль не исчезнет. Затем в емкость для воды налить смесь из равных частей уксуса и воды и включить на утюге отпаривание на несколько минут. Далее подошву следует протереть чистой тряпкой или бумажным полотенцем, чтобы убедиться, что все остатки удалены.

Уксусный раствор

Необходимо смешать в емкости равные части уксуса и воды. Затем раствор можно залить в резервуар для воды в утюге и нагреть. Когда раствор нагреется, оставьте его на несколько минут, затем вылейте из резервуара. После этого заполните резервуар чистой водой и протрите утюг старой тряпкой, чтобы удалить оставшиеся уксуса.

Напомним, мы уже писали, как стирать разные виды тканей.

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