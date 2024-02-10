Как почистить золотые украшения: Эффективные советы

UAportal рассказал, как сохранить золото в первозданном виде с помощью простых бытовых ингредиентов. Возвратите сияние вашим украшениям.

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Мягкий раствор для замачивания

Для первого способа очистки золотых украшений можно создать мягкий чистящий раствор, смешав в миске теплую воду с несколькими каплями мягкого хозяйственного мыла. Затем золотые украшения следует положить в раствор и замочить примерно на 15-20 минут, что поможет подпушить и удалить любую грязь или налет из украшений.

После замачивания украшения можно осторожно почистить зубной щеткой с мягкой щетиной, чтобы удалить остатки грязи. После этого украшения следует промыть под теплой водой и вытереть досуха мягкой тканью, чтобы вернуть им блеск.

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Паста из пищевой соды

Второй способ, как почистить золотые украшения, заключается в создании пасты очистительной на основе пищевой соды и воды для более устойчивых пятен. Смесь следует нанести на загрязненные участки украшения с помощью ватного тампона и осторожно втереть пальцами. После этого, оставьте ее на 10-15 минут и промойте украшения под теплой водой, затем насухо вытрите мягкой тканью.

Уксусная ванна

Один из эффективных способов очищения золотых украшений заключается в создании раствора смешав равные части белого уксуса и воды в миске и погрузив в него украшения на 15-20 минут. Кислотные свойства уксуса помогают растворить любую накопившуюся грязь присутствующую на золоте. По истечении указанного времени украшения следует извлечь и осторожно почистить мягкой зубной щеткой, затем промыть под теплой водой и тщательно просушить чистой мягкой тканью, чтобы вернуть им блеск.

Напомним, часто украшения из серебра и некоторая бижутерия начинают тускнеть и темнеть. Мы рассказали о легком способе, который поможет решить эту проблему.

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