Как подчеркнуть загар с помощью одежды: модные лайфхаки на лето

Летом наступает время продемонстрировать и подчеркнуть свою загорелую кожу. Один из мощных способов добиться этого – искусство подбора одежды. UAportal подготовил модные советы, чтобы сделать ваш летний образ еще более впечатляющим.

Сила цвета

Правильно подобрав цвета, вы сможете лучше подчеркнуть оттенок вашей кожи. Несомненно, белый цвет прекрасно дополняет смуглую кожу и добавляет освежающие нотки. Светлые оттенки, такие как молочный, бежевый и мягкие пастельные, также способны подчеркнуть ваш загар.

Хотя мы часто избегаем черного цвета летом из-за того, что он притягивает тепло, он становится благоприятным выбором, когда у вас золотистый загар. Черная одежда тонко подчеркивает тон вашей кожи, создавая поразительный контраст.

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Если вы хотите добавить яркие оттенки, подумайте о включении сочных неоновых цветов в свою палитру одежды. Эти смелые оттенки также творят чудеса, делая ваш загар более заметным и привлекательным.

Идеальный гардероб на лето

Лето может стать вызовом для модниц, стремящихся поддерживать стиль, избегая при этом обтягивающих и громоздких вещей, вызывающих пот. Чтобы решить эту проблему, стоит включить в летний гардероб три основные вещи: костюм с жилеткой, макси платье и топы бандо. Эти универсальные вещи обеспечивают максимальный комфорт в жаркую погоду и служат основой для бесчисленных модных образов.

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