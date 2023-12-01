Как поддерживать чистоту на кухне: 4 простых совета

Ищете эффективные способы очищения кухни без лишних затрат? UAportal рассказывает о недорогих способах, которые помогут в этом, а также о важности включения генеральной уборки в свой распорядок дня.

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Периодическая генеральная уборка

Хотя ежедневный уход играет решающую роль, периодическая генеральная уборка имеет важное значение для чистоты вашей кухни. Это означает, что необходимо посвятить время для мытья и дезинфекции труднодоступных мест на кухне. Особое внимание следует уделять щелям между плитками, внутренней части духового шкафа и затирке на мойке.

Сделайте мойку посуды легкой и приятной

Установив порядок и организовав процесс мытья посуды, вы можете значительно упростить эту задачу. Начните соскребать излишки пищи из посуды перед мойкой, чтобы предотвратить засорение раковины или посудомоечной машины. Сортируйте посуду по материалу и уровню загрязнения, чтобы обеспечить эффективную очистку.

Для жирных кастрюль и сковородок перед мытьем рекомендуется замочить в горячей мыльной воде. Кроме того, рассмотрите возможность использования подставки для посуды или сушильных ковриков.

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Поддерживайте кухню в чистоте

Регулярно убирайте лишний инвентарь из столешницы, шкафа и ящика, чтобы создать более просторную среду. Также сгруппируйте схожие предметы вместе для легкого доступа к ним.

Регулярный график уборки

Чтобы постоянно поддерживать кухню и посуду в блестящей чистоте, важно соблюдать регулярный график уборки. Еженедельно выделяйте специальное время для тщательной уборки, например, протирание шкафов, мытье полок холодильника и обезжиривание кухонных приборов.

После каждого приема пищи или приготовления пищи возьмите за привычку протирать поверхность, чтобы предотвратить накопление грязи и пятен. Кроме того, регулярно стирайте полотенца для посуды, губки и тряпки для уборки, чтобы предотвратить размножение бактерий. Последовательность по уборке обеспечит чистоту кухни и посуды без лишних затрат.

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