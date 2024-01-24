Как поддерживать чистоту в доме с помощью зубной пасты: 3 интересные лайфхаки
Зубная паста с ее уникальным составом, предназначенным для борьбы с грязью и микробами в полости рта, имеет возможности, выходящие за рамки гигиены зубов. UAportal рассказал, что даже самая доступная зубная паста может помочь, когда речь идет о поддержании чистоты и свежести в доме.
Дыры от гвоздей
Вас когда-нибудь огорчали неприглядные дыры, оставленные гвоздями? Не бойтесь, ведь на помощь приходит зубная паста. Просто заполните дырку, дайте ей полностью высохнуть и покрасьте место в цвет стены.
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Швы между плиткой
Любая опытная хозяйка понимает, как сложно отчистить грязную затирку для плитки, особенно в ванных комнатах и на кухнях. Зубная паста поможет вам легко справиться с этой задачей.
Нанесите огромное количество на полосы затирки и оставьте приблизительно на 10 минут. Затем чистой влажной губкой удалите зубную пасту.
Зеркало
Начните с мытья и сушки зеркала, как обычно. Затем нанесите небольшое количество зубной пасты на поверхность, равномерно покрыв ее, и терпеливо подождите, пока она высохнет. После высыхания аккуратно отполируйте зеркало с помощью бумажного полотенца.
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