Как поддерживать чистоту в ванной комнате: 3 эффективных лайфхака

UAportal рассказал о практичных и простых в исполнении решениях для поддержания чистоты и свежего запаха в ванной комнате. Узнайте, как с помощью этих методов достичь наилучшего результата.

Видео дня

Эфирное масло

Один из эффективных способов – создание натуральных освежителей воздуха с использованием эфирных масел. В бутылку с распылителем можно добавить несколько капель излюбленного аромата, смешанного с водой, чтобы освежить воздух в ванной комнате. Небольшие мисочки с пищевой содой, смешанной с эфирными маслами, можно поставить в ванной, чтобы поглощать любые запахи.

Читайте также: Как быстро и безопасно для здоровья отмыть ванну от желтизны, налета и ржавчины

Уксусный чистящий раствор

Смесь равных частей белого уксуса и воды в бутылке с распылителем можно использовать для очистки и дезинфекции поверхностей. Кислотность помогает расщеплять грязь и удалять неприятные запахи.

Натуральные ароматизаторы

Небольшую кастрюлю можно наполнить водой, добавить нарезанные цитрусовые, травы и специи, такие как корица или гвоздика, затем довести до кипения на плите. Это высвободит естественный аромат, который устранит неприятные запахи в ванной. Горшки можно также приготовить заранее и заморозить, чтобы использовать их при необходимости.

Напомним, ранее мы писали о еще нескольких простых советах, которые помогут самостоятельно прочистить замусоренную раковину.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !