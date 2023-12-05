Как подготовиться к холодам: утепляем деревянные окна

Повысьте энергоэффективность вашего дома, сосредоточившись на изоляции старых деревянных окон. Узнайте об эффективных методах, таких как герметизация, конопатка и использование оконной пленки, чтобы защитить окна от сквозняков и сохранить тепло. UAportal рассказывает о наиболее практичных способах повышения теплоизоляции таких окон.

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Защитная пленка

Эффективным способом утепления старых деревянных окон является наклеивание защитной пленки. Она помогает закрыть щели между оконной створкой и рамой, предотвращая сквозняки и не пропуская холодный воздух.

Шпаклевка

Другой рекомендуемый метод – использование шпатлевки для заполнения трещин и щелей вокруг оконной рамы, что улучшает теплоизоляцию. Кроме того, добавление оконной пленки или полиэтиленовой пленки может создать дополнительный слой изоляции для сохранения тепла и предотвращения сквозняков.

Штормовые окна

Установка штормовых окон является выгодной стратегией по улучшению изоляции. Эти окна обеспечивают дополнительный уровень защиты от непогоды и помогают уменьшить теплопотери. Другой вариант – использование комплектов оконных изоляторов. Эти наборы содержат полиэтиленовую пленку, которая легко наносится на внутреннюю часть окна, создавая герметичное уплотнение и предотвращая теплопередачу.

Ограничители сквозняков или дверные петли

Для усиления изоляции старых деревянных окон можно использовать ограничители сквозняков или дверные петли. Их можно наклеить в нижней части окна, чтобы заполнить щель между подоконником и рамой, предотвращая проникновение холодного воздуха.

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Кроме того, использование оконных покрытий, таких как ячеистые шторы или тепловые жалюзи, может обеспечить дополнительный уровень изоляции. Эти шторы предназначены для удержания тепла и минимизации сквозняков.

Тепловые завесы

Инвестиции в оконные конструкции специально разработанные для утепления, такие как тепловые завесы или изолированные жалюзи, могут значительно повысить энергоэффективность старых деревянных окон. Тепловые завесы изготавливаются из изоляционных материалов, которые блокируют сквозняки и сохраняют тепло, в то время как утепленные жалюзи имеют слои изоляции внутри ламелей для уменьшения теплопередачи.

Также стоит рассмотреть возможность использования держателей, которые представляют собой клейкие полоски, размещенные вокруг оконной рамы или створки, чтобы закрыть любые щели или трещины.

Мы подготовили несколько способов, которые помогут вам согреться, если в доме нет центрального отопления.

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