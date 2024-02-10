Как получить максимум пользы от лимонов: Практические советы

Благодаря своей природной кислотности лимоны являются эффективной и экологической альтернативой агрессивным химическим средствам. UAportal рассказывал о различных способах применения лимона, которые могут пригодиться в домашних делах.

Видео дня

Удаление пятен из пластиковых контейнеров

Устойчивые пятна и неприятные запахи от пластиковых пищевых контейнеров можно удалить, натерев пораженные места половинкой лимона. Дайте емкостям постоять несколько часов, а затем вымойте их в обычном режиме. Естественная кислотность лимона способствует расщеплению пятен и устранению стойких запахов.

Читайте также: Как выбрать хорошую губку для мытья посуды: советы опытных хозяек

Сохранение свежести фруктов и овощей

Сбрызнув лимонным соком нарезанные фрукты и овощи, вы можете предотвратить их потемнение, поскольку лимонная кислота замедляет процесс окисления, тем самым продолжая их свежесть. Если добавить лимонный сок в воду при варке картофеля, он не потемнеет, что свидетельствует об универсальности лимонов в сохранении скоропортящихся продуктов.

Средство для удаления ржавчины и налета

Лимон можно использовать в качестве природного средства для удаления ржавчины и налета с металлических поверхностей. Посыпьте лимон солью и потрите металлическими предметами, например краны или ножи, чтобы эффективно удалить ржавчину и налет. Лимонная кислота вместе с абразивностью соли помогает снять налет и восстановить блеск металлических поверхностей.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как гладить вещи вдвое быстрее с помощью фольги.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !