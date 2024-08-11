Как получить щедрый урожай помидоров: все, что нужно знать

Выращивание рассады томатов может быть не слишком сложным, но понимание некоторых нюансов имеет решающее значение для обеспечения успешного урожая. UAportal подготовил важнейшие рекомендации, которые помогут вам получить обильный урожай помидоров этим летом.

Выращивание крепкой рассады имеет важное значение для урожая томатов. Подкормка и полив важны, но посев семян имеет первостепенное значение.

Определение идеального времени для высева рассады томатов зависит от регионального климата. В южных областях посев можно начинать раньше, в то время как на севере может потребоваться более поздний старт.

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Иногда садоводы составляют график посева, исходя из сорта томатов и времени созревания. Например, ранние сорта нуждаются примерно в 80 –105 дней для созревания. Среднеспелым сортам обычно требуется 110–120. Поздние сорта нуждаются в 125 –140 днях.

Чтобы обеспечить оптимальное созревание, ранние сорта томатов следует высевать раньше, чем их аналоги. Учитывайте дополнительную неделю на рост семян и пять дней на адаптацию после пересадки.

Теперь рассмотрим правильную технику высадки рассады томатов. Предварительно проращивать семена нужно заранее. Начните с подготовки соответствующих контейнеров с дренажными отверстиями на дне.

Наполните наполовину контейнеры грунтом, затем осторожно вдавите семена в землю и накройте их дополнительным слоем. Полейте посевы из пульверизатора и закройте контейнеры полиэтиленовой пленкой, чтобы создать парниковый эффект, благоприятный для прорастания зерна.

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