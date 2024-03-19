Как пользоваться веником, чтобы избежать проблем: народные приметы и предрассудки

Достижение чистоты и порядка в доме – это не только вопрос внешнего вида, это также может повлиять на всеобщее благосостояние и процветание семьи. Согласно народным поверьям и приметам, правильная техника уборки может способствовать притоку положительной энергии. UAportal рассказал о распространенных ошибках при использовании веника. О них следует знать для того, чтобы ненароком не вымести счастья из дома.

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Одной из распространенных ошибок некоторых хозяек является то, что они подметают по направлению к входной двери. Это действие считается неблагоприятным.

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Вместо этого рекомендуется подметать так, чтобы пыль и песок улетали от двери. Таким образом можно не только предотвратить накопление мелкого мусора в доме, но и удержать удачу и избежать возможных денежных затруднений или конфликтов в семье.

Кроме направления подметания, еще одно поверье касается того, как располагать веник после уборки. Согласно с запретами, его лучше держать ручкой вниз, а щетиной вверх. Такое расположение наделяет пучок ветвей защитными свойствами, действуя как оберег от отрицательных энергий.

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