Как посадка роз весной может привести к пышному цветению

UAportal рассказал, что для обеспечения успешного роста и потрясающего цветения роз очень важно понимать идеальное время и технику посадки цветов весной. В отличие от осенней посадки, весенняя обладает рядом преимуществ, поскольку не нужно беспокоиться о том, что заморозки могут повредить росту растения.

Видео дня

Определение лучшего времени для весенней посадки

Благоприятный момент для высадки роз в открытый грунт – когда он достаточно прогрелся, и прошел риск ночных заморозков. Температурный диапазон +15...+20° идеально подходит для благоприятного процесса посадки.

Конкретные сроки весенней посадки зависят от географического положения. В южных регионах розы можно высаживать уже в апреле, а в центральных и северных – во второй половине апреля или начале мая. Однако если вы выращиваете розы в теплице, вы можете начать процесс уже в марте.

Подготовка саженцев к посадке

Для достижения наилучших результатов желательно покупать саженцы незадолго до посадки. Выбирайте саженцы с двумя или тремя растущими стеблями и закрытой корневой системой, поскольку они имеют тенденцию хорошо приживаться. Перед покупкой убедитесь, что цветочные почки еще не начали набухать, поскольку раннее цветение может препятствовать успешному развитию корней.

Если посадка невозможна сразу после покупки, храните саженцы в темном прохладном месте, увлажняя корни каждые две недели. Непосредственно перед посадкой есть две рекомендации: подрежьте корни примерно на 2 см и замочите их в стимулирующем росте растворе на пару часов.

Правильная техника весенней посадки

Розы лучше всего растут на хорошо освещенных участках с воздушной, водопроницаемой почвой. Если на вашей грядке тяжелая почва, полезно внести в нее торф или компост.

Следуйте этим пошаговым рекомендациям при весенней посадке роз:

1. Подготовьте посадочные лунки за неделю до посадки. Эти ямы должны иметь диаметр около 50 см, а глубина превышать длину корней на 15 см. В случае привитых саженцев яма должна быть расположена на 10 см выше места прививки.

Читайте также: В чем замочить семена огурцов и помидоров перед посадкой, чтобы они точно взошли

2. На дно ямы положите дренажный материал, например камни или битый кирпич, особенно если грунт тяжелый.

3. Перед посадкой окуните корни роз в раствор, стимулирующий рост, и удалите воск, присутствующий на привитых растениях.

4. Разместите куст розы в яме и плотно засыпьте его грунтом, чтобы устранить любые промежутки.

5. Полейте каждое растение одним ведром воды для надлежащего увлажнения.

6. Замульчивайте основание куста торфом, опилками или сеном.

7. Для начальной защиты от солнца затените растения мешками в течение первой недели после высадки, чтобы предотвратить солнечные ожоги.

8. Для лучшего укоренения корней и обильного цветения обогатите почву для посадки компостом или торфом. Однако воздержитесь от использования свежего навоза. Дополнительные преимущества можно получить, добавив примерно 2 столовых ложки суперфосфата на куст.

Напомним, мы уже писали, как защитить помидоры от болезней и вредителей.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !