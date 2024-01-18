Как постирать белые шторы без отбеливателя: 3 действенных лайфхака

Если ваши шторы потеряли свое белье и вы ищете безопасные и эффективные альтернативы отбеливателям, не беспокойтесь, UAportal подготовил три лайфхака. Они помогут вам восстановить белые шторы без бытовой химии.

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Замачивание в соли

Для начала приготовьте раствор, смешав 5-7 столовых ложек соли в 5 литрах воды. Окуните шторы в жидкость и оставьте примерно на час. После замачивания стирайте шторы в соответствии с рекомендациями производителя, чтобы вернуть им яркость.

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Лимонная кислота

Лимонный сок или кислота могут стать великолепной альтернативой отбеливателю для восстановления белого цвета ваших штор. Они не только борются с обесцвечиванием, но оставляют после себя освежающий цитрусовый аромат.

Перед тем, как постирать шторы, обработайте их раствором разбавленного лимонного сока или лимонной кислоты. Это натуральное средство одновременно эффективно и бережно относится к ткани.

Сода

Простой, но эффективный метод состоит в том, чтобы замочить шторы в ванне, наполненной водой и полкилограмма пищевой соды. Оставьте шторы в этой смеси на несколько часов. Сода смягчит ткань и восстановит ее белый вид. Наконец, следуйте обычным инструкциям по стирке, чтобы завершить процесс.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки.

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