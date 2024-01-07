Как правильно дарить деньги: Народные приметы

Поиск идеального подарка для наших близких иногда может быть непростым заданием. Иногда в таких случаях выбором становится дарование денег. Однако традиционные поговорки и предрассудки часто заставляют нас сомневаться, уместно ли это делать. UAportal рассказывает о нюансах этих предрассудков.

Видео дня

Приметы и предрассудки

Существует мнение, что дарить деньги – это неудачное и даже неблагоприятное событие. Во многих ситуациях, таких как свадьба или празднование, денежный подарок уместен и приветствуется. Однако в некоторых случаях могут понадобиться более индивидуальные подарки. В частности, дарить деньги вместо искреннего, оригинального подарка любимому человеку на годовщину свадьбы может не обещать ничего хорошего.

Нечетные суммы

Согласно народной мудрости, сумма подарка должна быть нечетной, чтобы принести удачу. Следуя этому поверью, можно дарить такие суммы, как 101, 501 или 1001 гривну. Парные суммы часто несут отрицательный подтекст и могут символизировать застой.

Читайте также: Как подобрать идеальный подарок для женщины: четыре беспроигрышных варианта, которые понравятся каждой

Недопустимое время для дарения денег

Предрассудки также распространяются на конкретное время вручения денег в качестве подарка. Например, не рекомендуется дарить деньги вечером во избежание возможных финансовых потерь. Аналогично, четверг считается днем, связанным с потенциальной потерей богатства, что делает его неблагоприятным для денежных подарков.

Как сделать подарок более личным

1. Чтобы усилить эмоциональное влияние денежного подарка, добавьте к нему сердечное послание, передающее ваши чувства и пожелания получателю.

2. Определяя сумму и способ дарения денег, старайтесь учитывать интересы и потребности получателя.

3. Чтобы подчеркнуть уникальность подарка, используйте креативную упаковку, которая усугубит его визуальную привлекательность.

Напомним, подарки могут нести в себе не только радость, но и негативную энергию. Некоторые совершенно невинные предметы могут отнять у человека красоту, здоровье и материальные блага. UAportal рассказал, какие 5 вещей лучше вычеркнуть из списка подарков.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !