Как правильно хранить продукты: лайфхаки, о которых вы не знали

Хотя срок годности играет немаловажную роль, на свежесть влияют и некоторые другие факторы. В этой статье UApotal предлагает несколько лайфхаков, которые помогут правильно хранить разные продукты питания.

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Фрукты и овощи

Явление, известное как выделение этилена, в значительной степени способствует порче. Этилен – это газ, выделяемый фруктами и овощами, ускоряющий процесс созревания и влияющий на соседние продукты.

Чтобы смягчить его влияние, необходимо отделять некоторые фрукты друг от друга. Бананы, сливы, груши, киви, манго, авокадо и особенно помидоры следует хранить отдельно из-за значительного выделения этилена.

Помните, что овощи и фрукты не желательно хранить в пакетах, так как это увеличивает концентрацию газа.

Молочные продукты

Молочные продукты нужно хранить в холодильнике, но полагаться только на срок годности недостаточно. Соседство с нестерильными предметами также оказывает большое влияние на свежесть. Даже неоткрытое молоко может быстро испортиться в таких условиях.

Хлеб

Регулярно удаляйте крошки из хлебницы каждые один-два дня. Кроме того, раз в неделю очищайте ее уксусным раствором, чтобы предотвратить появление плесени.

Сыр

Хотя может показаться удобным оставлять сыр в оригинальной упаковке, это может привести к поглощению запахов других продуктов в холодильнике. Чтобы сыр был вкусным и свежим, храните его в специальной герметичной упаковке.

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Картофель

Удерживайтесь от хранения картофеля в холодильнике, так как низкая температура превращает крахмал в сахар, в результате чего клубни становятся чрезмерно сладкими. Кроме того, охлаждение приводит к изменению цвета, прорастанию и потере питательных веществ в картофеле. Выбирайте для хранения картофеля прохладное и темное место, например подвал.

Чтобы картофель не прорастал слишком быстро, добавьте к его месту хранения несколько яблок. Это поможет замедлить процесс произрастания и продлит срок годности.

Мясо и рыба

Что касается мяса и рыбы, то их можно хранить в холодильнике не больше одного дня. Если вы не планируете потреблять их в ближайшее время, лучше положить в морозильную камеру, чтобы предотвратить порчу и отверждение.

Напомним, мы рассказали, как правильно хранить продукты питания, чтобы они дольше оставались свежими.

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