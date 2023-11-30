Как правильно хранить старые вещи, чтобы их не повредила моль

UAportal рассказывает о практических лайфхаках, которые помогут защитить ваши любимые вещи от повреждения молью. Узнайте эффективные советы и подсказки, как правильно хранить вещи.

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Правильная уборка

Один из эффективных лайфхаков для правильного хранения старых вещей во избежание поедания молью состоит в том, чтобы начать с тщательной очистки вещей перед тем, как убрать их в шкаф. Моль привлекает грязь, пятна от еды и другие органические остатки, которые могут присутствовать на вещах.

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Натуральные средства от моли

Еще один полезный совет – использовать натуральные средства от моли при хранении старых вещей. Моль отпугивают некоторые запахи, такие как лаванда, кедр и гвоздика. Пакетики с сушеной лавандой или кедровой стружкой можно положить в контейнеры для хранения или шкафы, чтобы отпугнуть моль.

Правильные контейнеры для хранения

Выбор контейнеров для хранения вещей может также иметь значение. Выбирайте герметичные контейнеры, изготовленные из таких материалов, как пластик или металл, через которые моль не может проникнуть. Следует избегать картонных коробок или пакетов, так как моль может легко их прогрызть.

Напомним, мы рассказывали, как легко избавиться от моли.

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