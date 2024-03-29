Как правильно использовать булавку для защиты от сглаза: что стоит знать

Общеизвестно, что булавки могут служить мощной защитой от отрицательной энергии. UAportal рассказал, что хотя некоторые могут сомневаться в этой практике, значительная часть людей все еще выбирает булавки как форму защиты. Следуя нескольким рекомендациям, вы можете убедиться, что шпилька эффективно защищает вас от любых злонамеренных энергий.

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Держите ее в незаметном месте

Размещение булавки на заметном месте уменьшает ее эффективность в качестве защитного амулета. Чтобы увеличить благожелательную силу, незаметно расположите булавку где-нибудь в незаметном месте. Чаще рекомендуется прикреплять аксессуар на внутреннюю сторону одежды.

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Правильно расположите головку

Направление, в котором направлена головка булавки, имеет важное значение. Избегайте расположения вверх, поскольку считается, что это способствует увеличению неприятностей и нежелательных ситуаций. Убедитесь, что головка булавки направлена вниз для оптимальной защиты.

Периодическое обновление

Даже мощные амулеты со временем теряют свою силу. Чтобы по-настоящему увеличить защитные способности булавки, важно ежемесячно заменять ее новой. Позвольте ей эффективно выполнять свои обязанности.

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