Как правильно начать утро: 5 простых идей питательного завтрака

В спешке нашей повседневной жизни мы часто не обращаем внимания на завтрак. Однако важно уделять этому приёму пищи особое внимание, поскольку он обеспечивает нас необходимой энергией и задает тон для продуктивного дня. UAportal подготовил пять идей, которые помогут вам обеспечить правильный и полноценный завтрак.

Видео дня

1. Яичница и авокадо

Для питательного и сытного завтрака попробуйте яйца в сочетании с авокадо. Это сочетание ускоряет метаболизм и снабжает организм полезными жирами. Вы можете добавить ваши любимые овощи, такие как грибы, шпинат и помидоры, чтобы улучшить вкус и питательную ценность.

2. Домашние кексы

Чтобы добавить нотку сладостей в вашу утреннюю рутину, порадуйте себя домашними кексами. Выбирайте рецепты, в которых используется овсяная мука и сезонные фрукты или ягоды, чтобы сделать их более полезными. Готовя их дома, вы можете быть уверены, что они будут более полезными для вашего организма.

Читайте также: 5 небанальных рецептов сезонных салатов, которые обогатят ваш организм витаминами

3. Овсянка

Овсянка – простой, но полезный вариант здорового завтрака. Она обеспечивает длительное ощущение сытости и рекомендуется тем, кто занимается фитнесом. Добавьте к ней йогурт или молоко, а также капельку меда, фрукты и орехи, чтобы сделать ее еще более питательной.

4. Матча

Чай матча известен своими уникальными свойствами и способностью способствовать сжиганию калорий. Насыщенный антиоксидантами, он является отличным выбором для начала дня. Наслаждайтесь чашкой чая матча или создавайте соблазнительные заплаты на основе матча.

5. Классический омлет

Омлет – это универсальный вариант, богатый белком. Хотя диетологи рекомендуют использовать два яичных белка и один желток, оба компонента имеют питательную ценность. Увеличьте содержание белка, добавив куриное мясо или креветки.

Советуем также обратить внимание на рецепт ленивых пельменей в томатном соке.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!