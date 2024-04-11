Как правильно подкармливать пионы весной для обильного цветения: советы экспертов

Пионы ценятся за их яркое цветение, но иногда им может понадобиться немного дополнительного ухода, чтобы полностью раскрыть всю свою красоту. UAportal рассказал, когда подкармливать пионы весной, а также рассмотрел некоторые народные методы подкормки этих замечательных цветов.

Подкормка ранней весной

Как только появятся четкие красные побеги пиона и достигнут высоты 8-10 см, следует провести первую подкормку. Эта начальная подкормка имеет целью поддержать растения в развитии достаточного количества стеблей и листьев. Вы можете использовать дрожжи в качестве подходящего удобрения для этого этапа. Растворите 100 г сахара и 100 г сухих дрожжей в пол-литра теплой воды. Дайте раствору отдохнуть в теплом месте в течение двух часов. Разведите 750 мг раствора в 10 литрах воды для подкормки.

Подкормка во время бутонизации

Вторая подкормка должна происходить, когда начинают появляться бутоны. Оно способствует образованию бутонов и обеспечивает растение необходимыми питательными веществами для интенсивного роста и энергии до начала цветения. Рекомендуемая смесь удобрений для этого этапа включает 10 г мочевины, 15 г сульфата калия и 15-20 г суперфосфата. Рассыпьте эту смесь вокруг основания растений и засыпьте почвой.

Кроме синтетических удобрений органические альтернативы, такие как зола, также содержат калий, фосфор, магний и другие необходимые микроэлементы. Вы можете добавить один литр пепла к настою из коровяка, используемого для первой подкормки, и дать ему настояться в течение часа. Во время полива нужно вносить по два литра этой смеси на куст пиона.

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Третья подкормка в начале цветения

Народные методы предлагают использовать борную кислоту или яичную скорлупу. Для метода с борной кислотой растворите 5 мг в одном литре горячей воды, затем смешайте ее с 10 литрами воды и внесите непосредственно перед цветением.

Или измельчите сухую яичную скорлупу и замочите ее в теплой воде. Когда примерно через две недели у настоя появится неприятный запах, разведите его в ведре воды и вылейте на почву перед цветением.

Четвертая подкормка после цветения

После завершения цветения пиона необходимо провести последнюю подкормку, чтобы восстановить силы и обеспечить успешную зимовку. На этом этапе рекомендуется избегать внесения азотных удобрений. Сосредоточьтесь на калии и фосфоре. Подкормка растений 1 столовой ложкой суперфосфата и 1/2 столовой ложки сульфата калия или бесхлорным калийным удобрением поможет им поскорее восстановиться и подготовиться к холодам.

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