Как правильно подкормить малину весной: советы от профессионалов

UAportal рассказал, что нужно для получения щедрого урожая малины. Важное значение имеет правильное внесение удобрений, когда растения готовятся к вегетационному периоду.

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Весна – отличный повод для эффективной подкормки малины. После первичной обрезки и обработки важно поддержать растения, снабдив их необходимыми питательными веществами.

В этот период основная цель садоводов – оградить плодовые культуры от потенциального повреждения морозом, особенно во время прохладных ночей. Кроме того, приоритетным становится вопрос борьбы с вредителями, а также обеспечение растений достаточным питанием.

Соблюдение последовательного графика полива обязательно, особенно если при погодных условиях не хватает влаги. Общая рекомендация для полива малины – один раз в неделю, примерно 10 литров воды на куст.

Для максимального получения урожая малины чрезвычайно важна комплексная подкормка. Вот несколько методов, доступных для использования:

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Органическое удобрение

Когда малина находится на стадии цветения, подумайте об использовании перепревшего конского и коровьего навоза. Разложите эту органику под кустами и обильно полейте.

Минеральные удобрения

Эффективным вариантом является подкормка малины раствором аммиачной селитры. Разведите 3 грамма аммиачной селитры в 15 литрах воды и вносите ее в почву после разрыхления.

Народные средства

Проверенным традиционным методом является использование закваски для повышения малины. Растворите один пакетик сухих дрожжей в ведре воды.

Для усиления брожения добавьте 3 столовых ложки сахара и оставьте на несколько часов. Концентрированный раствор разведите чистой водой в соотношении 1:5 перед применением.

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