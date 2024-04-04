Как правильно посеять щавель, чтобы получить хороший урожай

Весна – это время, чтобы обеспечить своевременную посадку всех ваших овощей. UAportal рассказывает, как правильно сеять щавель.

Знание идеального времени для посева щавеля становится решающим. Эту траву можно высаживать три раза в год – весной, летом и перед самой зимой. Для достижения оптимальных результатов лучшим временем для посадки щавеля считается начало или середина апреля. Отметьте в своем календаре такие даты, как 2, 3, 9, 12 или 13 апреля.

Щавель оказывается удивительно неприхотливым и способным выдерживать незначительные колебания температуры, часто встречающиеся в апреле. Тем не менее он преуспевает при частом поливе. Весенняя пора с ее природно влажной почвой имеет дополнительное преимущество – она дает толчок для роста саженцев.

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Процесс посева и ухода за щавелем удивительно прост. Вам не придется проводить тщательную подготовку грунта или ухаживать за рассадой перед посадкой. Вместо этого сосредоточьтесь на выборе оптимального участка с плодородной почвой, достаточным количеством влаги и минимальным количеством сорняков.

Подготовьте неглубокие бороздки, глубиной около 2 сантиметров, и располагайте ряды на расстоянии примерно 20 сантиметров друг от друга. Убедитесь, что строчки достаточно увлажнены, и аккуратненько сейте семечки щавеля, обеспечивая плотное прилегание в строчках.

После завершения начальной посадки вашей основной задачей станет регулярный полив во время засушливых периодов и прореживание – сначала, когда появятся листья, а затем через несколько недель. Помните, что пересыхание почвы может привести к преждевременному формированию цветоносов и дальнейшему снижению качества урожая. После полива разрыхляйте междурядья и удаляйте прорастающие сорняки.

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