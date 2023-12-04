Как правильно стирать джинсы: действенные лайфхаки

Многие склонны бросать джинсовые штаны в стиральную машину после каждого ношения, считая, что это лучший способ поддерживать их чистоту. Однако такой подход на самом деле может привести к более быстрой порче ткани и ухудшению общего качества. Чтобы джинсы служили дольше, UAportal подготовил несколько эффективных советов.

Видео дня

Частота имеет значение

Хотя часто стирать джинсы может быть инстинктивным желанием, желательно делать это не чаще одного раза в две недели. Можно освежить ткань влажной губкой для мытья посуды, чтобы помочь сохранить ее чистоту, не подвергая ее жесткой стирке.

Точечная обработка

Для локальных пятен не обязательно стирать всю поверхность джинсов. Вместо этого сосредоточьтесь на обработке загрязненных участков, чтобы избежать ненужного износа неповрежденных зон.

Инструкция по стирке в стиральной машине:

1. Сохранение цвета

Перед тем, как положить джинсы в стиральную машину, выверните их наизнанку. Этот простой шаг может способствовать сохранению яркого цвета ткани и защитить декоративные элементы, такие как логотипы или вышивка.

2. Защита от молнии

Убедитесь, что молния застегнута. Это предотвращает зацепление зубцов молнии за вещи во время стирки, защищая как джинсы, так и другую одежду, находящуюся в стиральной машине.

Читайте также: Как очистить джинсы, чтобы они не сели и не потеряли цвет: простые советы

3. Сохранение мягкости

Чтобы достичь мягкости ткани, выбирайте мягкое или гелевое средство для стирки.

4. Соответствующая температура воды

При стирке джинсов очень важно установить температуру воды от 30 до 40 градусов Цельсия. Более высокие температуры могут привести к совпадению ткани или выцветанию цвета, что может ухудшить общий вид джинсов.

5. Сушка

После стирки лучше пропустить цикл отжима, так как это может повлиять на форму джинсов. Вместо этого извлеките джинсы из машины и дайте им высохнуть на воздухе. Осторожный отжим руками поможет облегчить процесс сушки, не вызывая излишней нагрузки на ткань.

Раньше мы писали о том, как стирать джинсы, чтобы вывести масляные пятна с помощью двух дешевых средств.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !