Как правильно стирать мягкие игрушки: полезные советы для родителей

Поддержание мягких игрушек в чистоте и надлежащем состоянии является важным для здоровья и безопасности детей. В этой статье UAportal рассказал о практических советах по правильному уходу за игрушками.

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Правильная техника ручной стирки

При стирке мягких игрушек следует использовать мягкое моющее средство, пригодное для деликатных тканей. Следует избегать агрессивных химикатов, а также отдавать предпочтение мягким средствам без ароматизаторов. Чтобы обеспечить тщательную очистку, тазик следует наполнить теплой водой и добавить моющее средство.

Воду следует слегка взболтать, чтобы образовалась пена, и погрузить в нее игрушку, а затем тщательно потереть поверхность руками. После очистки игрушку следует прополоскать под проточной водой и слегка отжать, чтобы удалить излишки воды, прежде чем дать ей высохнуть на воздухе.

Инструкции по машинной стирке

Для мягких игрушек, которые можно стирать в стиральной машине, важно соблюдать определенные меры, чтобы предотвратить повреждение. Игрушку следует положить в сетчатый мешок или наволочку, чтобы защитить ее во время стирки.

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Следует использовать деликатный режим с холодной водой и мягким моющим средством, избегая отбеливателя и кондиционера для белья. После завершения цикла стирки игрушку следует вынуть из мешка и дать ей полностью высохнуть на воздухе, прежде чем возвращать в игровую зону ребенка.

Методы точечной чистки

Если вы имеете дело с небольшими пятнами или участками грязи на мягких игрушках, практичным решением может стать точечная чистка. Небольшое количество мягкого моющего средства следует смешать с водой, чтобы образовался мыльный раствор.

Чистую тряпку или губку можно окунуть в смесь и аккуратно промокнуть загрязненный участок, стараясь не пропитать игрушку. После того как грязь или пятно удалено, следует влажной тряпкой вытереть остатки мыльного раствора и дать игрушке полностью высохнуть на воздухе.

Напомним, мы уже писали, почему после стирки в машинке вещи становятся грязнее.

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