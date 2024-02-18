Как правильно стирать одежду, чтобы она не испортилась

UAportal поделился основными приемами, которые помогут избежать ошибок при стирке и уберечь одежду от повреждений. Эти проверенные способы просто внедрить в свою обыденную рутину, ведь они очень просты.

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Предварительная обработка пятен

Перед забросом одежды в стиральную машину необходимо предварительно обработать пятна, что может существенно повлиять на конечный результат стирки. Нанесите небольшое количество мыла для посуды или стирального порошка непосредственно на пятно, затем осторожно разотрите его, после чего оставьте изделие на несколько минут перед стиркой. Этот простой и легкий шаг может предотвратить въедание пятна и порчу одежды.

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Сортировка вещей по ткани

Перед тем, как положить вещи в стиральную машину, одежду следует отсортировать, отделив деликатные ткани от жестких и жестких, таких как джинсы или полотенца. Правильное разделение помогает избежать трения грубых тканей и повреждения более деликатных вещей.

Использование сетчатых мешков для белья

Вы можете легко избежать повреждения одежды, если положите деликатные вещи, такие как нижнее белье, чулки и одежду, в сетчатые мешки для стирки. Этот простой шаг может эффективно уберечь их от грубого воздействия в стиральной машине, предохраняя деликатные вещи от запутывания или повреждения.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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