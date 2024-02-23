Как правильно стирать пальто: 3 интересных лайфхака

Если вы хотите поддерживать чистоту своего пальто, инновационные и практичные советы могут иметь важное значение. UAportal рассказал, что используя нетрадиционные лайфхаки, вы можете гарантировать, что ваша одежда всегда будет чистой.

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Использование уксуса для удаления запаха

В процессе стирки в цикл полоскания можно добавить пол стакана белого уксуса, который поможет устранить неприятные запахи. Кислотность способна расщеплять стойкие растворители и оставлять шерсть пахнуть свежестью. Этот метод особенно эффективен для шерсти, подверженной воздействию стойких запахов, таких как сигаретный дым или сильные кухонные испарения.

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Использование теннисных мячей для рыхления

Чтобы сохранить пушистость пальто, положите в сушильную машину несколько чистых теннисных мячиков. Когда одежда переворачивается в сушилке, они будут способствовать повторному рыхлению и разделению пуха, предотвращая его слипание.

Точечная очистка

Для небольших пятен или отдельных участков, требующих дополнительного внимания во время стирки, целесообразно прибегнуть к точечной чистке. Смешав мягкий порошок с теплой водой, затем осторожно почистив загрязненный участок щеткой с мягкой щетиной, можно достичь желаемого результата.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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