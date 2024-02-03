Как правильно стирать подушки: Три действенных способа

Когда дело доходит до поддержания чистоты и свежести спального места, знание того, как правильно стирать и ухаживать за подушками, очень важно. UAportal рассказал о различных методах стирки и дополнительных мерах по эффективному сохранению чистоты.

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Как стирать подушки в стиральной машине

Когда дело доходит до стирки подушек, важно соблюдать инструкции по уходу, указанные на этикетке. Сначала снимите наволочку и защитный чехол. Затем положите подушки в стиральную машину с мягким моющим средством и установите теплую температуру воды.

Важно избежать использования отбеливателя или агрессивных химических средств, поскольку они могут повредить подушки. После завершения цикла стирки тщательно высушите их в сушилке, чтобы предотвратить появление плесени.

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Как стирать подушки вручную

Для подушек, не подходящих для машинной стирки, лучшим вариантом является ручная стирка. Наполните большую раковину или ванну теплой водой с мягким моющим средством.

Аккуратно окуните подушки и отчистите грязь мягкой щеткой. Тщательно промойте их чистой водой и отожмите лишнюю влагу.

Точечная чистка

Пятна от пищи или пота можно вывести с помощью точечной чистки. Следует приготовить раствор воды и мягкого моющего средства, а затем промокнуть пятно чистой тряпкой, смоченной в растворе.

Начинайте чистку с краев и продвигайтесь внутрь. Процесс следует продолжать до тех пор, пока пятно не исчезнет.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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