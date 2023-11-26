Как правильно стирать постельное белье: действенные советы

Грязное постельное белье может скрывать вредные микробы, негативно влияющие на вашу кожу и общее самочувствие, препятствуя полноценному сну. UAportal рассказывает, как правильно стирать постельное белье для обеспечения качественного сна.

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1. Для начала важно регулярно менять постельное белье. Для поддержания свежести старайтесь делать это минимум два раза в месяц, а в идеале – раз в неделю.

2. Соблюдение инструкций по уходу, указанных на этикетке, имеет важное значение, поскольку это не только гарантирует чистоту, но и продлевает срок службы вашего постельного белья.

3. Для поддержания чистоты важно вовремя выводить пятна. Настоятельно рекомендуется замочить их в пятновыводителе, а затем смыть холодной водой.

4. Как правило, для сильно загрязненного белья следует использовать более высокие температуры и более интенсивные циклы стирки, чтобы обеспечить тщательную очистку.

5. После загрузки вещей в барабане должно оставаться достаточно места для свободного перемещения ладони. Это обеспечит надлежащее вращение и тщательную очистку.

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6. Удерживайтесь от использования бельевого кондиционера, так как он ухудшает поглощающую способность ткани, что влияет на ее общее качество.

7. Используйте специальные шарики для стирки, предназначенные для предотвращения слипания белья во время цикла стирки. Это не только обеспечивает лучшую гигиену, но и сохраняет цельность и внешний вид ткани.

8. По возможности сушите белье на естественном солнечном свете, поскольку оно действует как лучшее дезинфицирующее средство, эффективно устраняя нежелательные микробы и микроорганизмы.

9. После сушки прогладьте постельное белье горячим утюгом. Этот дополнительный шаг помогает устранить остатки микробов, что повышает уровень гигиены.

10. Для повышения мягкости ткани и придания ей яркого вида полезно использовать уксус. Этот бытовой ингредиент действует как природный смягчитель.

Напомним, мы уже писали, как стирать разные виды тканей.

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