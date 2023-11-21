Как правильно стирать постельное белье: полезные советы

Чтобы ваше постельное белье оставалось в отличном состоянии, очень важно соблюдать правила ухода за ним, учитывая особенности ткани. Многие люди бессознательно допускают ошибки, стирая постельное белье, что приводит к его переувлажнению, выцветанию и утончению. UAportal подготовил советы, которые помогут предотвратить эти проблемы и продлить срок службы вашего постельного белья.

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Принято считать, что хлопок можно стирать при температуре до 60 градусов. Однако это не всегда самая лучшая методика. Чтобы сохранить качество и внешний вид постельного белья, важно соблюдать рекомендации по стирке и температурному режиму, предоставленные производителями.

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Для начала, перед стиркой не забудьте вывернуть пододеяльники и наволочки наизнанку и застегнуть все имеющиеся крючки и молнии. При стирке нового постельного белья выбирайте деликатный режим с прохладной водой. Это поможет оставить ткань нежной и сохранить ее первоначальное состояние.

Хлопок

При стирке хлопкового постельного белья не превышайте температуру 40 градусов Цельсия во время цикла стирки. Количество оборотов не должно быть выше 600-700, чтобы предотвратить негативное влияние на узор или дизайн ткани.

Сатин

Для изделий из сатина температура стирки должна быть около 40-45 градусов по Цельсию. Используйте деликатный режим и ограничьте отжим до 600 оборотов. Кроме того, избегайте использования порошков, содержащих отбеливатель, поскольку это может оказать губительное влияние на сатиновое постельное белье. При сушке ткани желательно избегать прямых солнечных лучей, так как это может привести к обесцвечиванию.

Напомним, мы уже писали, сколько стирального порошка нужно сыпать в стиральную машину.

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