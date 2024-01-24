Как правильно стирать зонтик: 3 полезные лайфхаки

UAportal подготовил лайфхаки, как правильно стирать зонтик. Узнайте как эффективно удалять грязь и копоть, не причиняя вреда ткани.

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Замачивание в мыльном растворе

Чтобы правильно постирать зонтик, большой таз или ванную наполняют теплой мыльной водой. Затем аккуратно опускают ее в воду и оставляют замачиваться примерно на 15-20 минут.

После замачивания мягкой щеткой чистят ткань зонтика, чтобы удалить любую грязь или копоть. После чистки зонтик тщательно промывают чистой водой и дают ему полностью высохнуть на воздухе, прежде чем использовать его снова.

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Ополаскивание уксусным раствором

Еще один эффективный метод стирки зонта – создание ополаскивающего раствора с использованием равных частей воды и белого уксуса.

Это помогает удалить остатки мыла, а также действует как естественный освежитель для зонта. После ополаскивания уксусным раствором зонтик снова промывают чистой водой и дают ему тщательно высохнуть на воздухе.

Спрей для защиты ткани

Чтобы сохранить чистоту зонта на более длительное время, после тщательной чистки и сушки нанесите на нее защитный спрей для ткани. Этот спрей образует защитный барьер на зонте, делая его более устойчивым к грязи, воде и пятнам.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки.

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