Как правильно удобрять картофель, чтобы обеспечить оптимальный рост

Когда дело доходит до посадки картофеля, обеспечение должной подкормки имеет важное значение для получения щедрого урожая. UAportal поделился рецептами внесения удобрений при посадке, чтобы максимизировать урожайность.

Что нужно внести в посадочную лунку

При посадке картофеля выбор в пользу индивидуальной подкормки растений, а не внесения удобрений по всему полю оказывается более выгодным и полезным. Удобрение следует вносить в каждую посадочную лунку.

Для удовлетворения разнообразных потребностей картофеля в питательных веществах рекомендуется сочетать органические и минеральные удобрения. Органические улучшают качество почвы и поглощения питательных веществ, в то время как минеральные оказывают непосредственное влияние на общую урожайность.

Органические удобрения следует вносить в посадочную яму, а минеральные – в качестве покрытия. Однако очень важно строго следовать инструкциям по использованию минеральных удобрений, чтобы предотвратить риск повреждения урожая из-за чрезмерного внесения удобрений.

Правильная техника внесения удобрений при посадке картофеля

Для подкормки можно использовать свежий навоз, придерживаясь строгого соотношения 1:10. Внесение навоза обеспечивает почву необходимыми микроэлементами и минералами. Используя мочевинные удобрения, растворите 1 столовую ложку мочевины в 10 литрах воды, дайте отстояться, затем поливайте непосредственно вокруг корней.

Очень важно использовать только сухой навоз. Когда свежий животный вносится непосредственно в почву, он обладает свойством активно разлагаться, выделяя тепло и газ, что может нанести вред корневой системе растения.

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Золу, с другой стороны, можно либо развести водой и полить корни картофеля, либо посыпать самое растение. Этот способ обеспечивает защиту от вредителей и заболеваний. Также полезно сочетание сухого перегноя с пеплом из расчета 700 граммов перегноя на 5 столовых ложек пепла.

Также для подкормки картофеля рекомендуется компостная смесь, созданная из соломы зерновых и конского навоза. Этот материал перед внесением должен быть хорошо перепревшим.

Среди минеральных удобрений для картофеля особенно подходят такие специфические варианты, как аммофоска, азофоска и нитроаммофоска. Важно вносить не более 10 г фосфорных удобрений в каждую лунку для оптимального усвоения фосфора.

Калий и азот следует вносить отдельно. Смесь суперфосфата и луковой шелухи также оказалась эффективной для подкормки картофеля. Просто внесите по одной чайной ложке суперфосфата и луковой шелухи в каждую посадочную ямку, чтобы извлечь пользу от этой смеси.

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