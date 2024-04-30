Как правильно ухаживать за абрикосовым деревом

Уход за абрикосовым деревом имеет немаловажное значение для обеспечения хорошего урожая. UAportal подготовил простые и эффективные методы, которые помогут вам в этом.

Количество воды

Чтобы абрикосовое дерево активно цвело и плодоносило, очень важно обеспечить его достаточным количеством воды. В течение вегетационного периода дерево следует глубоко поливать, по меньшей мере, раз в неделю, особенно в условиях недостатка осадков.

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Такая практика будет способствовать развитию здоровых плодов благодаря созданию крепкой корневой системы. Также важно мульчирование вокруг основания дерева, чтобы удерживать влагу и предотвращать испарение воды.

Выбор солнечного места

Еще один важный лайфхак, который поможет абрикосовому дереву преуспеть – это посадить его на солнечном месте. Абрикосовые деревья нуждаются в полном солнечном освещении, чтобы максимизировать плодоношение. Это будет способствовать оптимальному фотосинтезу, что приведет к интенсивному цветению и урожаю.

Последовательная обрезка и прореживание

Регулярная обрезка и прореживание абрикосового дерева необходимы для содействия активному цветению и развитию плодов. Обрезка любых мертвых или сломанных ветвей стимулирует новый рост и улучшает циркуляцию воздуха по всему дереву.

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