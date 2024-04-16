Как правильно ухаживать за ламинатом: 5 полезных советов

Ламинат требует особого ухода, чтобы сохранить его внешний вид. UAportal рассказал, что использование правильных методов имеет важное значение для его долговечности.

Правильная техника уборка

Использование влажной, а не мокрой швабры – это ключ к сохранению чистоты ламинированного пола без повреждения. Кроме того, использование моющего средства со сбалансированным уровнем рН предотвратит повреждение поверхности.

Предотвращение царапин

Чтобы предотвратить царапинам, важно использовать войлочные накладки на ножках мебели, контактирующей с полом. Это обеспечит отсутствие прямого контакта абразивных материалов с поверхностью.

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Защита от влаги

Ламинат уязвим к воде, поэтому важно держать его подальше от влажных мест. Использование ковриков в дверных проемах или в местах, где может быть вода, например, у раковин, поможет предотвратить повреждение поверхности.

Регулярная уборка

Регулярная подметка пола поможет предотвратить накопление грязи и мусора. Кроме того, использование швабры из микрофибры для мойки также поможет сохранить его внешний вид.

Избегайте агрессивных химических средств

При чистке ламинированных полов важно избегать использования агрессивных химических веществ. Выбирайте мягкие моющие средства и швабру, чтобы не повредить поверхность.

Напомним, часто пол страдает от налета, не смываемого обычной водой. Однако не стоит сразу тратить средства на химические средства из магазина. Вместо бытовых химических средств можно воспользоваться естественным очистителем для пола, в частности лимоном.

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