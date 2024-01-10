Как правильно ухаживать за натуральным мехом: 3 полезные лайфхаки

Меховые изделия давно ценят за их элегантность и способность украшать как гардероб, так и интерьер. Однако даже малейшее пятно может снизить их привлекательность и ухудшить общий вид. UAportal рассказал о лайфхаках для чистки меха.

Видео дня

Чем не следует чистить

Не все чистящие средства подходят для меха. Некоторые из них содержат агрессивные компоненты, которые могут нарушить целостность изделия. Избегайте бытовой химии, а также хлорсодержащих веществ. Выбирайте мягкие моющие средства специально разработанные для деликатных материалов.

Читайте также: Как правильно ухаживать за мехом, драгоценностями и кожей: действенные советы

Вычесывание

Регулярное расчесывание необходимо для поддержания направления ворса меха. Нужно использовать мягкие методические движения, чтобы случайно не вырвать большие участки меха.

Избегайте стирки

Важно понимать, что натуральный мех ни в коем случае нельзя стирать, ни вручную, ни в стиральных машинах. Природные масла, присутствующие в меху, помогают сохранить его эластичность и изящество, но стирка может привести к их испарению.

Кожа, удерживающая драгоценный мех на месте, может стать грубой и склонной к растрескиванию, что значительно сократит срок службы изделия. Не менее важно защищать мех от чрезмерного нагревания.

Напомним, мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал !