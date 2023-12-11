Как правильно ухаживать за обувью: 3 лайфхака

Обувь – это не только часть образа, но и вещь, имеющая практическое применение. Занимаясь рутинными обязанностями, важно иметь под рукой несколько простых, но очень эффективных лайфхаков, которые упростят уход за обувью и сделают ее службу более длительной. UAportal подготовил три совета, которые пригодятся любой домохозяйке и помогут сохранить вашу обувь в отличном состоянии.

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Как предотвратить появление мозолей

Чтобы предотвратить появление мозолей, на месте пяток в обуви разместите пластыри. Этот простой трюк обеспечивает дополнительную амортизацию и сохраняет ноги счастливыми в течение всего дня.

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Гидроизоляционный спрей

Срок службы любимой обуви можно продлить, используя гидроизоляционный спрей. Это простое в использовании средство создает барьер, защищающий обувь от повреждения водой, грязи и пятен.

Растяжка в виде кубиков льда

Если обувь немного тесная, можно поместить внутрь пакеты, наполненные водой, а затем положить их в морозильную камеру. Когда вода замерзает, она расширяется и помогает растянуть обувь для идеальной посадки.

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