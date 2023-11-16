Как правильно ухаживать за серебряными украшениями: практические советы

UAportal подготовил подборку лайфхаков, которые помогут вам сберечь красоту ваших серебряных украшений. Эти методы помогут восстановить блеск ваших украшений в кратчайшие сроки.

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Ванная с содой

Небольшую посуду нужно застелить алюминиевой фольгой. На нее следует положить серебряные украшения и посыпать их пищевой содой. Далее украшения нужно залить кипятком до полного погружения.

Подержав несколько минут, украшения можно извлечь и промыть под холодной водой. Потускнение должно исчезнуть, оставив серебряные украшения блестящими.

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Использование лимонного сока

Свежий лимонный сок можно выжать в миску и замочить в нем потускневшие украшения примерно на 5-10 минут. Кислотные свойства лимонного сока помогут растворить потемнение.

После этого мягкой зубной щеткой или тряпкой можно аккуратно оттереть остатки средства. Чтобы раскрыть первоначальный блеск украшений, необходимо промыть их водой и высушить досуха.

Лайфхак с мелом

Положите кусочек мела в место, где хранятся украшения. В результате мел поглотит влагу и поможет предотвратить потускнение.

Это сохранит серебряные изделия блестящими на более долгое время. С помощью этого простого метода можно значительно сократить время и усилия, которые тратятся на частую чистку и полирование украшений.

Напомним, часто украшения из серебра и некоторая бижутерия начинают тускнеть и темнеть. Мы рассказали о легком способе, который поможет решить эту проблему.

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