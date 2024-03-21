Как правильно вести себя на кладбище: 5 суровых запретов

Кладбище, место памяти, имеет для многих важное значение. Однако очень важно подходить к этой священной земле с осторожностью, поскольку некоторые действия или слова могут иметь непредсказуемые последствия. UAportal рассказал, чтобы избежать лишних проблем и нежелательных ситуаций, важно соблюдать следующие запреты на кладбище.

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Ничего не брать с собой

Посещая место последнего покоя покойного, важно оставить все позади. Будь то увядшие цветы, опавшие листья или даже обычные бытовые вещи – они должны оставаться нетронутыми. Вынос чего-либо из кладбища может привести к тяжелым последствиям, и этого следует избегать.

Не прикасайтесь к могилам

Опытные люди понимают важность уважительного отношения к надгробиям. Важно воздерживаться от того, чтобы прикасаться или сидеть на них. По поверьям, даже простое прикосновение к поверхности надгробия может принести несчастье.

Используйте спички, а не зажигалки

Когда возникает необходимость зажечь свечу, рекомендуется использовать спички. Зажигалки не следует использовать в энергетически заряженной среде кладбища. Игнорирование этого запрета может привести к ужасным последствиям, включая серьезные несчастья, болезни или даже смерть.

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Избегайте назначения свиданий

Хотя эта идея может показаться странной и тревожной, некоторые люди считают приемлемым планировать романтические встречи в присутствии усопшего. Однако участие в таких мероприятиях приводит к высокой цене, которую приходится платить.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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