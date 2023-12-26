Как предотвратить 'прыжки' стиральной машины: Эффективные советы

Проблема "прыгающей" стиральной машины может стать головной болью для всех домохозяек. Мало того, что она издает громкие и неприятные звуки, она еще сильно трясется, создавая впечатление, что может взлететь в любой момент. UAportal предлагает несколько полезных советов, которые помогут эффективно решить эту проблему.

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1. Снимите транспортировочные болты

Если вы недавно приобрели и установили стиральную машину, одной из распространенных причин чрезмерной подпрыжки может являться наличие транспортных болтов. Эти болты обычно расположены на задней панели машины и предназначены для ее фиксации при транспортировке. Осторожно снимите эти болты, чтобы решить проблему без особого труда.

2. Проверьте и отрегулируйте ножки

Еще одной распространенной причиной неконтролируемого дрожания машины является неравномерное расположение ножек. Чтобы проверить, действительно ли это так, используйте уровень, чтобы убедиться, что стиральная машина правильно сбалансирована.

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Если это не так, слегка наклоните машину и отрегулируйте ножки, чтобы найти более устойчивое положение. Легко покачайте машину из стороны в сторону, чтобы убедиться, что все ножки надежно отрегулированы.

Если регулировка ножек не решила проблему, это может быть связано с неровным полом. В таких случаях следует приобрести резиновый коврик или использовать специальные подкладки, предназначенные для ножек стиральных машин.

3. Правильно загружайте стиральную машинку

Удивительно, но иногда причина скачков гораздо проще, чем мы думаем. При стирке таких вещей, как постельное белье, важно не бросать их комком. Вместо этого аккуратно разложите их внутри барабана. Аналогично, загружая одежду, сначала кладите побольше вещи, а потом поменьше.

Сбалансированное распределение белья может предотвратить дисбаланс загрузки, который может привести к чрезмерной раскачке и тряску барабана.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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