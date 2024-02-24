Как предотвратить запотевку пластиковых окон: интересные лайфхаки

Предотвращение запотевания пластиковых окон является простой задачей, если использовать определенные эффективные лайфхаки. UAportal узнал методы, которые помогут быстро решить эту бытовую проблему.

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Уксусный спрей

Раствор из равных частей уксуса и воды смешать в пульверизаторе. Его следует распылить на пластиковые окна и протереть чистой тряпкой или бумажным полотенцем. Уксус, как известно, отталкивает влагу и эффективно предотвращает запотевание.

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Крем для бритья

Если тонкий слой крема для бритья нанести на окна и вытереть чистой сухой тряпкой, он поможет предотвратить образование конденсата и запотевания, действуя как барьер. Рекомендуется использовать негелевый крем для бритья во избежание накопления остатков на окнах.

Пленка против запотевания

Современный способ предотвратить запотевку пластиковых окон – наклеить на них пленку против запотевания. Эти плёнки можно приобрести в Интернете или в строительных магазинах. Пленку просто вырезают по размеру пластикового окна, снимают подкладку, затем прижимают к поверхности.

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